Найдите значение выражения (17/24+11/20)*120/5
Математика
Найдите значение выражения (17/24+11/20)*120/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17/24+11/20=85/120+66/120= =151/120 151/120×120/5=151/5=30 1/5
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