Вся старая уютно чувствовал шершавой шалунов какие слова содержат одинаковое количество глухих и звонких согласных

Русский язык
Вся старая уютно чувствовал шершавой шалунов какие слова содержат одинаковое количество глухих и звонких согласных
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Автор: Гость
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Гость:
Вся и уютно,шершавой и шалунов
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