Заполните пропуски 34 000 кг = ____ т. 15 000 г=_____ кг. 427 000м =______ км . 25 500 см = _____ м

Математика

Заполните пропуски 34 000 кг = ____ т. 15 000 г=_____ кг. 427 000м =______ км . 25 500 см = _____ м

Автор: Гость