Заполните пропуски 34 000 кг = ____ т. 15 000 г=_____ кг. 427 000м =______ км . 25 500 см = _____ м

Математика
Заполните пропуски 34 000 кг = ____ т. 15 000 г=_____ кг. 427 000м =______ км . 25 500 см = _____ м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34000кг=34 т 427000м= 427км 25500см= 255м
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