Какие ГЭС гидроэлектростанции находятся в Сибире
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Какие ГЭС гидроэлектростанции находятся в Сибире
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Саратовская не находится.
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