Морфологический разбор побудет
Русский язык
Морфологический разбор побудет
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Начальная форма ПОБЫТЬ части речи ГЛАГОЛ В ЛИЧНОЙ ФОРМЕ грамматика ТРЕТЬЕ ЛИЦО БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ПЕРЕХОДНЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ ВИД формы побыть побыл побыла побуду побудем побудешь побудете побыв побудут
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