Морфологический разбор побудет

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Морфологический разбор побудет
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Автор: Гость
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Гость:
Начальная форма  ПОБЫТЬ  части речи  ГЛАГОЛ В ЛИЧНОЙ ФОРМЕ  грамматика ТРЕТЬЕ ЛИЦО    БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ   ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО  ПЕРЕХОДНЫЙ  СОВЕРШЕННЫЙ ВИД  формы   побыть   побыл  побыла  побуду  побудем  побудешь  побудете  побыв побудут 
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