В день зимой для откорма коровы в холодном загоне требуется 42 кг. Корма. А в тепло?? загоне - 32 кг . Сколько килограммов корма можно сэкономить за одну ниделю, перевидя корову из холодного загона в теплый.
Математика
В день зимой для откорма коровы в холодном загоне требуется 42 кг. Корма. А в тепло?? загоне - 32 кг . Сколько килограммов корма можно сэкономить за одну ниделю, перевидя корову из холодного загона в теплый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 42-32=10 кг это разница в корме за 1 день между холодным и теплым загонами.2) 10*7=70 кг (за неделю) разница между холодным и теплым загонами.Ответ: 70 кг можно сэкономить
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