В день зимой для откорма коровы в холодном загоне требуется 42 кг. Корма. А в тепло?? загоне - 32 кг . Сколько килограммов корма можно сэкономить за одну ниделю, перевидя корову из холодного загона в теплый.

Математика

В день зимой для откорма коровы в холодном загоне требуется 42 кг. Корма. А в тепло?? загоне - 32 кг . Сколько килограммов корма можно сэкономить за одну ниделю, перевидя корову из холодного загона в теплый.

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