Абонент пытается отправить СМС-сообщение, находясь в лесу. Связь плохая, и поэто??у сообщение при каждой попытке отправляется с вероятностью 0,3, независимо от предыдущих попыток. Найдите вероятность того, что две первые поп...
Математика
Абонент пытается отправить СМС-сообщение, находясь в лесу. Связь плохая, и поэто??у сообщение при каждой попытке отправляется с вероятностью 0,3, независимо от предыдущих попыток. Найдите вероятность того, что две первые попытки отправить сообщение окажутся неудачными.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность того, что одна попытка окажется неудачной равна . А вероятность того, что две попытки окажутся неудачными 0,7*0,7=0,49. Ответ: 0,49
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика
В день зимой для откорма коровы в холодном загоне требуется 42 кг. Корма. А в тепло?? загоне - 32 кг . Сколько килограммов корма можно сэкономить...