Абонент пытается отправить СМС-сообщение, находясь в лесу. Связь плохая, и поэто??у сообщение при каждой попытке отправляется с вероятностью 0,3, независимо от предыдущих попыток. Найдите вероятность того, что две первые поп...

Математика

Абонент пытается отправить СМС-сообщение, находясь в лесу. Связь плохая, и поэто??у сообщение при каждой попытке отправляется с вероятностью 0,3, независимо от предыдущих попыток. Найдите вероятность того, что две первые попытки отправить сообщение окажутся неудачными.

Автор: Гость