Помогите составить рассказ про грозу употребив глаголы: появилась, загромыхал, пронесся, закачались, упали, сверкнула, ударил, хлынул.
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Помогите составить рассказ про грозу употребив глаголы: появилась, загромыхал, пронесся, закачались, упали, сверкнула, ударил, хлынул.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появилась громкая гроза.Загромыхал дождь со всей силы.Пронесся мимо ветер.Закачались деревья в лесу.Упали ветки с деревьев.Сверкнула луна.Ударил гром,и дождь хлынул.
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