Помогите составить словосочетание с словом по-новому
Русский язык
Помогите составить словосочетание с словом по-новому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влюбился по новому выгляжу по новому
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