Помогите составить словосочетание с словом по-новому

Русский язык
Помогите составить словосочетание с словом по-новому
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Гость:
Влюбился по новому выгляжу по новому
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