Какое слово загадано, если его первая буква стоит в алфавите за буквой К, вторая- п??ред Ф, третья- после И, а четвертая-после З

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Какое слово загадано, если его первая буква стоит в алфавите за буквой К, вторая- п??ред Ф, третья- после И, а четвертая-после З

Автор: Гость