Как решить уравнение 87÷(4x+5)=3 17×(3x-16)=85 9×(6x-13)=153 3×(8x+51)=201 (46x-57)÷3=27 (19x+62)÷15=13

Математика
Как решить уравнение 87÷(4x+5)=3 17×(3x-16)=85 9×(6x-13)=153 3×(8x+51)=201 (46x-57)÷3=27 (19x+62)÷15=13
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17×(3x-16)=85 3х-16=5 3х=5+16 3х=21 х=7
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