Сочинени на тему Сказка о Мёртвой царевне и семи богатырях

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В течение своей жизни А. С. Пушкин написал много сказок. Вот уже двести лет они волнуют нас красотой поэтического языка, утверждением в них добра, правды, справедливости, истинной красоты и человечности.В «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» поэт просто и трогательно рассказывает историю царевны и ее мачехи — царицы. Хотя героиня сказки не простая девушка, а царская дочь, ей тоже пришлось перенести много горя, как и всем героиням народных сказок, которые остались без матери.Новая жена царя была «высока, стройна, бела, ... но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива». Особенно гордилась мачеха своей красотой. Когда царевна подросла, она затмила мачеху. Царевна была не только хороша собой внешне, «белолица, черноброва», но и в отличие от царицы очень добра. «Черной зависти полна», царица решила сжить со света свою юную соперницу. Она приказала служанке «весть царевну в глушь лесную и, связав ее, живую под сосной оставить там на съедение волкам». Но служанка пожалела девушку. А семь богатырей приютили ее у себя, пока мачеха не дозналась от говорящего зеркальца о том, что царевна жива. В ней было столько злобы и зависти, что она не поленилась сама пойти в лес и отравить свою падчерицу.Но Пушкин не дает восторжествовать злобе и несправедливости. На поиски царевны отправляется ее жених, королевич Елисей. Много пришлось постранствовать королевичу по свету, пока Ветер не помог ему отыскать пещеру, где в хрустальном гробу спала вечным сном царевна. Любовь и преданность Елисея оказались сильнее смерти: гроб разбился, и царевна ожила.А царица умерла от тоски и злости.В своей сказке Пушкин не только порадовал читателя верой в силу добра и справедливости, но и заслуженно наказал злую мачеху, чтоб она уже никогда не смогла помешать счастью царевны и королевича Елисея.