Турист прошел за три дня километров причем Первый день прошел 2 километра во второй день 100 километров Сколько километров прошел Турист 3 день
Математика
Турист прошел за три дня километров причем Первый день прошел 2 километра во второй день 100 километров Сколько километров прошел Турист 3 день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100÷2=50 2)100+50=150
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