Турист прошел за три дня километров причем Первый день прошел 2 километра во второй день 100 километров Сколько километров прошел Турист 3 день

Математика

Турист прошел за три дня километров причем Первый день прошел 2 километра во второй день 100 километров Сколько километров прошел Турист 3 день

Автор: Гость