Прочитайте пары предложений, Определите , В каком из них есть краткое причастие ,а в каком краткое прилагательное. Вставьте пропущенные буквы . 1) Собрание была взволнован..о тем , что вчера произошло на голосование. - Его вы...

Русский язык

Прочитайте пары предложений, Определите , В каком из них есть краткое причастие ,а в каком краткое прилагательное. Вставьте пропущенные буквы . 1) Собрание была взволнован..о тем , что вчера произошло на голосование. - Его выступление было сумбурно и взволнован..о. 2) Все детали операции были просчитаны и продуманны. - Ответы студента были точны и продуманны.

Автор: Гость