Прочитайте пары предложений, Определите , В каком из них есть краткое причастие ,а в каком краткое прилагательное. Вставьте пропущенные буквы . 1) Собрание была взволнован..о тем , что вчера произошло на голосование. - Его вы...
Русский язык
Прочитайте пары предложений, Определите , В каком из них есть краткое причастие ,а в каком краткое прилагательное. Вставьте пропущенные буквы . 1) Собрание была взволнован..о тем , что вчера произошло на голосование. - Его выступление было сумбурно и взволнован..о. 2) Все детали операции были просчитаны и продуманны. - Ответы студента были точны и продуманны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Собрание была взволновано ( прич. ) тем , что вчера произошло на голосовании. - Его выступление было сумбурно и взволнованно( прилаг.) 2) Все детали операции были просчитаны и продуманы ( причаст.) . - Ответы студента были точны и продуманны( прилагательн.).
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