Помогите составить сочинение на тему "С кем бы я хотел путешествовать"

Русский язык
Помогите составить сочинение на тему "С кем бы я хотел путешествовать"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы хотела путешествовать со своими родителями. Они все знают и говорят на многих языках. Я пока что знаю два языка, поэтому нужна чья нибудь помощь. В этом нам помогают родители. Они могут показать всякие места, даже заброщенные и жуткие. Я очень люблю путешествовать и конечно же люблю экстрим. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите, расставьте пропущенные буквы, обозначьте графически условия выбора орфограммы в корне. Отл_жить, пол_жить, прил_жить, предпол_гать, изл_га...
Ответить
История
Сравните цели реконкисты и столетней войны
Ответить
Қазақ тiлi
Дерексиз зат есими бар Макал табу керек
Ответить
Математика
14.Площадь каждого квадрата сетки на рисунке равна 1 см2 . Проведите отрезки по линиям сетки или по диаго- налям квадратов, не пересекающие изо...
Ответить
Английский язык
Помогите написать по 3 вопроса каждого вида к тексту (упр. 10 стр 34 сам текст будет н?? фото). сделайте пожалуйста!)
Ответить