Помогите составить сочинение на тему "С кем бы я хотел путешествовать"

Гость: Гость:

Я бы хотела путешествовать со своими родителями. Они все знают и говорят на многих языках. Я пока что знаю два языка, поэтому нужна чья нибудь помощь. В этом нам помогают родители. Они могут показать всякие места, даже заброщенные и жуткие. Я очень люблю путешествовать и конечно же люблю экстрим.