Помогите составить сочинение на тему "С кем бы я хотел путешествовать"
Русский язык
Помогите составить сочинение на тему "С кем бы я хотел путешествовать"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы хотела путешествовать со своими родителями. Они все знают и говорят на многих языках. Я пока что знаю два языка, поэтому нужна чья нибудь помощь. В этом нам помогают родители. Они могут показать всякие места, даже заброщенные и жуткие. Я очень люблю путешествовать и конечно же люблю экстрим.
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