Помогите составить текст сравнивания размер и цвет оперения известных птиц

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СИНИЦЫ (Parinae), подсемейство птиц семейства синицевых. 48 видов. Клюв тонкий, у основания густые короткие щетинки. Оперение густое, пушистое. Половой диморфизм выражен слабо: оперение самок сходно с оперением самцов, но отличается более тусклой окраской. В окраске преобладают черный цвет с металлическим отливом, оттенки серого и бурого. Очень характерны белые «щеки» , у многих видов черная шапочка, у некоторых хохолок. Крылья закругленные, первое маховое перо короче других первостепенных маховых. Хвост короче крыльев. Ноги сильные, задний палец развит больше других. Вьют гнезда в дуплах, расщелинах, иногда за отставшей корой деревьев. Для привлечения гнездования синицам устраивают искусственные дуплянки. При постройке гнезд используют мягкий строительный материал. Яйца белые с буро-красными крапинками. Линяют 1 раз в год. Синицы питаются мелкими беспозвоночными, семенами, ягодами. Одни из основных истребителей вредных насекомых. Желательно привлекать синиц в сады, развешивать им искусственные гнездовья, подкармливать их зимой (сало для подкормки должно быть несоленым) . Обитают в лесах Евразии, Африки и Северной Америки (включая Мексику) . Из основного рода подсемейства — Parus (синицы) —в России обычны большая синица, лазоревка, московка, хохлатая синица (гренадерка) , гаички. СНЕГИРЬ (Pyrrhula pyrrhula), птица семейства вьюрковых.