Ребят, помогите пожалуйста, умоляю Срочно надо решить контрольную СРОЧНО спасибо большое заранее спасибо '!'

Математика
Ребят, помогите пожалуйста, умоляю Срочно надо решить контрольную СРОЧНО спасибо большое заранее спасибо '!'
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 20,75     б) 25, 81     в)36,675     г)304,01 2. а) 21,8     б) 104,06     в) 5, 72     г) 39,994 3. 5,82; 8,94; 12,06; 15,18 4. 1) 4+1,2=5,2 - 2 сторона     2) Р= 2*(5,2+4)=18,4
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