Ребят, помогите пожалуйста, умоляю Срочно надо решить контрольную СРОЧНО спасибо большое заранее спасибо '!'
Математика
Ребят, помогите пожалуйста, умоляю Срочно надо решить контрольную СРОЧНО спасибо большое заранее спасибо '!'
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 20,75 б) 25, 81 в)36,675 г)304,01 2. а) 21,8 б) 104,06 в) 5, 72 г) 39,994 3. 5,82; 8,94; 12,06; 15,18 4. 1) 4+1,2=5,2 - 2 сторона 2) Р= 2*(5,2+4)=18,4
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