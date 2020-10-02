Площадь прямоугольника 10 кв.см а его ширина равна 2см Найди периметр прямоугольни??а
Математика
Площадь прямоугольника 10 кв.см а его ширина равна 2см Найди периметр прямоугольни??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10×2=20.............
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