Самолет Ту-134 летел 1,5 со скоростью 900км/ч, а 0,4 ч - со скоростью 850км/ ч. Сколько всего километров пролетел самолет?
Математика
Самолет Ту-134 летел 1,5 со скоростью 900км/ч, а 0,4 ч - со скоростью 850км/ ч. Сколько всего километров пролетел самолет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1,5*900=1350(км)-за 1,5 ч 2)0,4*850=340(км)- за 0,4ч 3)1350+340=1690(км)-всего ответ:1690км
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