Самолет Ту-134 летел 1,5 со скоростью 900км/ч, а 0,4 ч - со скоростью 850км/ ч. Сколько всего километров пролетел самолет?

Математика

Самолет Ту-134 летел 1,5 со скоростью 900км/ч, а 0,4 ч - со скоростью 850км/ ч. Сколько всего километров пролетел самолет?

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