7г-3г=5,12 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПЖСТА Кто поможет отмечу как самый лучший отве??!!!
Математика
7г-3г=5,12 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПЖСТА Кто поможет отмечу как самый лучший отве??!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7г-3г=5,12 4г=5,12 г=5,12:4 г=1,28
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