Объясни выражение золотой луг

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Объясни выражение золотой луг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотой Луг Это - Как напримере Луг , на котором растут одуванчики. Утором эти одуванчики распускаются и весь луг становиться жёлтым , золотым . На ночь эти цветки закрываются и весь луг стоновится зелёным .
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