1. Муж и жена имеют вьющиеся волосы. Доминирует-вьющиеся, рецессирует-прямые. Родился ребёнок с вьющимися. Каковы генотипы? 2. Гетерозиготная серая самка дрозофилы и серый самец скрестились. Доминирует серая окраска, рецессиру...

Биология
1. Муж и жена имеют вьющиеся волосы. Доминирует-вьющиеся, рецессирует-прямые. Родился ребёнок с вьющимися. Каковы генотипы? 2. Гетерозиготная серая самка дрозофилы и серый самец скрестились. Доминирует серая окраска, рецессирует - чёрная. Возможные генотипы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. А-вьющиеся а-прямые Р:Аа х Аа G: A;a  A;a F: AA:2Aa:aa(генотип) 2. А-серый а-черный P:Aa x AA G: A,a   A,A F: AA(50%)-серый     Aa(50%)-темно-серый
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