1. Муж и жена имеют вьющиеся волосы. Доминирует-вьющиеся, рецессирует-прямые. Родился ребёнок с вьющимися. Каковы генотипы? 2. Гетерозиготная серая самка дрозофилы и серый самец скрестились. Доминирует серая окраска, рецессиру...

Биология

1. Муж и жена имеют вьющиеся волосы. Доминирует-вьющиеся, рецессирует-прямые. Родился ребёнок с вьющимися. Каковы генотипы? 2. Гетерозиготная серая самка дрозофилы и серый самец скрестились. Доминирует серая окраска, рецессирует - чёрная. Возможные генотипы?

Автор: Гость