1. Муж и жена имеют вьющиеся волосы. Доминирует-вьющиеся, рецессирует-прямые. Родился ребёнок с вьющимися. Каковы генотипы? 2. Гетерозиготная серая самка дрозофилы и серый самец скрестились. Доминирует серая окраска, рецессиру...
Биология
1. Муж и жена имеют вьющиеся волосы. Доминирует-вьющиеся, рецессирует-прямые. Родился ребёнок с вьющимися. Каковы генотипы? 2. Гетерозиготная серая самка дрозофилы и серый самец скрестились. Доминирует серая окраска, рецессирует - чёрная. Возможные генотипы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. А-вьющиеся а-прямые Р:Аа х Аа G: A;a A;a F: AA:2Aa:aa(генотип) 2. А-серый а-черный P:Aa x AA G: A,a A,A F: AA(50%)-серый Aa(50%)-темно-серый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребят, помогите пожалуйста, умоляю Срочно надо решить контрольную СРОЧНО спасибо большое заранее спасибо '!'
Русский язык
Спешите, обозначая обстоятельства. Определите вид обстоятельств. От стройной фи??уры и зеленой одежды тополя трудно оторвать глаза
Русский язык
Литература