ПОМОГИТЕ СРОЧН! ABCD - ТРАПЕЦИЯ, AD=15 CM. НАЙТИ СЕ!!!

Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧН! ABCD - ТРАПЕЦИЯ, AD=15 CM. НАЙТИ СЕ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В трапеции диагонали пересекаются под углом 90 градусов, значит трапеция равнобедренная.Точку пересечения диагоналей обозначим О. Таким образом образуются два равнобедренных треугольника, а именно ВОС и АОD. Если в этих треугольниках опустить высоты с вершины О на сторону ВС и сторону АD, то мы получим отрезок равный и паралельный высоте ЕС. Высота в треугольнике ВОС = половине основанию ВС и = 2,5 см, а высота треугольника АОD = равна половине основания АD, тоесть равна 5см. Отсюда следует, высота ЕС=5+2,5=7,5 см. Углы в приоснованиях треугольников ВОС и АОD = 45 градусам.Ответ ЕС=7,5 см. 

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