Помогите срочно : 1.Масса хлороводорода в 50г его раствора составляет 2,9г. Определите массовую долю растворенного вещества. 2.Рассчитайте объем азота, полученного из 200л воздуха, Если известно, что объемная доля азота в во...

Химия

Помогите срочно : 1.Масса хлороводорода в 50г его раствора составляет 2,9г. Определите массовую долю растворенного вещества. 2.Рассчитайте объем азота, полученного из 200л воздуха, Если известно, что объемная доля азота в воздухе составляет 78%

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