Помогите срочно : 1.Масса хлороводорода в 50г его раствора составляет 2,9г. Определите массовую долю растворенного вещества. 2.Рассчитайте объем азота, полученного из 200л воздуха, Если известно, что объемная доля азота в во...
Химия
Помогите срочно : 1.Масса хлороводорода в 50г его раствора составляет 2,9г. Определите массовую долю растворенного вещества. 2.Рассчитайте объем азота, полученного из 200л воздуха, Если известно, что объемная доля азота в воздухе составляет 78%
Ответ(ы) на вопрос:
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1: (2.9:50)*100%=5.8%(6%) 2:(78*200):100=156л (156дм3)
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