Помогите СРОЧНО ! 1 ЗАДАНИЕ ! 10 КЛАСС!!!!

Математика
Помогите СРОЧНО ! 1 ЗАДАНИЕ ! 10 КЛАСС!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём производную функции Она равна 2х³-8х=х(2х²-8) Найдём критические точки . Для этого приравняем производную к 0 х(2х²-8)=0 х=0      и          2х²-8=0                          х²=4                          х=2            х=-2 Определим знаки производной на интервалах ____-___-2______+___0______-___2______+____ Значит на интервалах (-∞;-2)и (0;2) функция убывает (т.к. производная отрицательна) на интервалах (-2;0) и (2;+∞) функция возрастает ( производная положительна) 2. В точках х=-2 и х=2  функция достигает минимума      В точке х=0 функция достигает максимума , а эти точки являются точками экстримума
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Корень находится в волосяной......
Ответить
Алгебра
Представьте произведение в виде многочлена (y^2+5)(y^2-5) (20p+0,3q)(20p-0,3q)
Ответить
Математика
Наименьший положительный корень уравнения (в градусах) 2sin(2x+Пи/6)=1;
Ответить
Русский язык
От данных глаголов в ноепределенной форме образуй глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени. Запиши в столбик. В глаголах прошедшего времени...
Ответить
Математика
Решите плиз 810:у=50+40 (800+10)+у+810+9 (328+432)*9+у=7.000 328*9+432*9+у=7.000
Ответить