Помогите СРОЧНО ! 1 ЗАДАНИЕ ! 10 КЛАСС!!!!

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Найдём производную функции Она равна 2х³-8х=х(2х²-8) Найдём критические точки . Для этого приравняем производную к 0 х(2х²-8)=0 х=0 и 2х²-8=0 х²=4 х=2 х=-2 Определим знаки производной на интервалах ____-___-2______+___0______-___2______+____ Значит на интервалах (-∞;-2)и (0;2) функция убывает (т.к. производная отрицательна) на интервалах (-2;0) и (2;+∞) функция возрастает ( производная положительна) 2. В точках х=-2 и х=2 функция достигает минимума В точке х=0 функция достигает максимума , а эти точки являются точками экстримума