Наименьший положительный корень уравнения (в градусах) 2sin(2x+Пи/6)=1;

Математика
Наименьший положительный корень уравнения (в градусах) 2sin(2x+Пи/6)=1;
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