Помогите пожалуйста что такое Агрегатное состояние вещества и их объяснения на основе молекулярного строение вещества

Физика
Помогите пожалуйста что такое Агрегатное состояние вещества и их объяснения на основе молекулярного строение вещества
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то агрегатное состояние вещества может быть жидким, твёрдым, газообразным или в некоторых случаев плазмой. Все вещества имеют данные состояния. В твёрдом состоянии молекулы располагаются ближе всего друг к другу, сохраняя форму, в жидком - молекулы движутся хаотично, форму не хранят, а в газообразном - молекулы движутся хаотично и располагаются далеко друг от друга, газ стремится заполнить всё предоставленное ему пространство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик 6 класса на компьютере за 2 ч набрал 6 страниц,а ученик 7класса за 1ч - на 2стра??ицы больше ,чем шестиклассник за 1ч.За сколько часов набер...
Ответить
Математика
Решить систему уравнения 3x-2y=-1 и 3^8x/3^3y=9
Ответить
Русский язык
Образуйте деепричастие вынести, развеять,развить обессилеть сберечь прикоснутьс
Ответить
Геометрия
Пожалуйста дорешайте))
Ответить
Информатика
Нужно сделать программу по этому заданию. Паскаль. Дано число. Если оно положите??ьно, то вычесть из него 8, в противном случае прибавить к нему...
Ответить