Помогите пожалуйста что такое Агрегатное состояние вещества и их объяснения на основе молекулярного строение вещества

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Если не ошибаюсь, то агрегатное состояние вещества может быть жидким, твёрдым, газообразным или в некоторых случаев плазмой. Все вещества имеют данные состояния. В твёрдом состоянии молекулы располагаются ближе всего друг к другу, сохраняя форму, в жидком - молекулы движутся хаотично, форму не хранят, а в газообразном - молекулы движутся хаотично и располагаются далеко друг от друга, газ стремится заполнить всё предоставленное ему пространство.