Образуйте деепричастие вынести, развеять,развить обессилеть сберечь прикоснутьс

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Образуйте деепричастие вынести, развеять,развить обессилеть сберечь прикоснутьс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вынося,развея, развивая, обессиля, сберегая,прикосаясь
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