Электрическая лампочка работающая при напряжении U=220B и потребляющая ток I=0,27A.изл??чается в секунду n=1,0*10 фотонов. На излучении лампочки затрачивается n=7,0% ее мощности. определите длину волны излучения соответствующую...

Физика
Электрическая лампочка работающая при напряжении U=220B и потребляющая ток I=0,27A.изл??чается в секунду n=1,0*10 фотонов. На излучении лампочки затрачивается n=7,0% ее мощности. определите длину волны излучения соответствующую средней энергии фотона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, кпд n = E фотана * n'(фотоны в секунду) / P = hv * n' / IU h = 6.62 * 10⁻³⁴ hv распишем как h * c / λ отсюда надо найти λ длину волны n = (h * c * n' / λ) / IU λ = h * c * n' / n * I * U λ = 6.62 * 10⁻³⁴ * 3 * 10⁸ * 10 / 0.07 * 0.27 * 220 = 47.8 * 10⁻²⁶ м Если ваше дано верно, то ответ такой
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