Нужно сделать программу по этому заданию. Паскаль. Дано число. Если оно положите??ьно, то вычесть из него 8, в противном случае прибавить к нему 6. Вывести полученное число
Информатика
Нужно сделать программу по этому заданию. Паскаль. Дано число. Если оно положите??ьно, то вычесть из него 8, в противном случае прибавить к нему 6. Вывести полученное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x:real;beginreadln(x);if x>0 then writeln(x-8)else writeln(x+6);end.
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