Нужно сделать программу по этому заданию. Паскаль. Дано число. Если оно положите??ьно, то вычесть из него 8, в противном случае прибавить к нему 6. Вывести полученное число

Информатика

Нужно сделать программу по этому заданию. Паскаль. Дано число. Если оно положите??ьно, то вычесть из него 8, в противном случае прибавить к нему 6. Вывести полученное число

Автор: Гость