Решить систему уравнения 3x-2y=-1 и 3^8x/3^3y=9

Математика
Решить систему уравнения 3x-2y=-1 и 3^8x/3^3y=9
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