Решите плиз 810:у=50+40 (800+10)+у+810+9 (328+432)*9+у=7.000 328*9+432*9+у=7.000
Математика
Решите плиз 810:у=50+40 (800+10)+у+810+9 (328+432)*9+у=7.000 328*9+432*9+у=7.000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 810:у=90 у=810:90 у=9
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