Помогите!!! Срочно!!! Из двух городов, расстояние между которыми равно 270 км, выехали машина и велосипедист. Машина двигалась со скоростью 60 км/ч. Скорость велосипедиста в 2 раза меньше, чем у машины. Через какое время они в...

Математика
Помогите!!! Срочно!!! Из двух городов, расстояние между которыми равно 270 км, выехали машина и велосипедист. Машина двигалась со скоростью 60 км/ч. Скорость велосипедиста в 2 раза меньше, чем у машины. Через какое время они встретиться?
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Гость:
Через 3 часа ..........................
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