Помогите!!! Срочно!!! Из двух городов, расстояние между которыми равно 270 км, выехали машина и велосипедист. Машина двигалась со скоростью 60 км/ч. Скорость велосипедиста в 2 раза меньше, чем у машины. Через какое время они в...

Математика

Помогите!!! Срочно!!! Из двух городов, расстояние между которыми равно 270 км, выехали машина и велосипедист. Машина двигалась со скоростью 60 км/ч. Скорость велосипедиста в 2 раза меньше, чем у машины. Через какое время они встретиться?

Автор: Гость