Помогите! Срочно: математика 6 класс!!!!!
Математика
Помогите! Срочно: математика 6 класс!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот второе и третие. Надеюсь во втором не надо переводить в десятичную)
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