Русский язык 7 класс нужно составить 5 предложений, с ПО в которых будут действительные причастия настоящего времени ПОМОГИТЕ!!!!

Гость: Гость:

У ребенка была приходящая няня (действит причастие настоящ времени). У меня есть любящая мама (действит причастие настоящ. времени). Мне задал вопрос проходивший мимо паренек (действит. причастие прошед. времени). Глаз радует висящий яркий плакат (действит. причастие настоящ. времени). Написавшую на "отлично" контрольную дочь похвалили родители. Покрасневшие от мороза ягоды скоро упадут на землю(действит причастие прошед. времени). Поредевшая листва и холода предвещают нам скорую зиму (действит. причастие прошед. времени). Покачнувшаясябалка рухнула (действит. причастие прошед. времени). Робеющая девочка вышла к доске (действит. причастие настоящ времени) . Плачущий ребенок вскоре успокоился (действит. причастие настоящ. времени).