В равнобедренном треугольнике АВС основание равно 12, а высота равна 4.НАЙДИТЕ длину медианы, проведенной из вершины А Развернутый ответ

Геометрия

В равнобедренном треугольнике АВС основание равно 12, а высота равна 4.НАЙДИТЕ длину медианы, проведенной из вершины А Развернутый ответ

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