В равнобедренном треугольнике АВС основание равно 12, а высота равна 4.НАЙДИТЕ длину медианы, проведенной из вершины А Развернутый ответ
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС основание равно 12, а высота равна 4.НАЙДИТЕ длину медианы, проведенной из вершины А Развернутый ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔABC,AB=BC,BH=4,AC=12,AМ-медиана AH=BH=12:2=6 AB=BC=√(BH²+AH²)=√(16+36)=√52=2√13 AM=1/2*√(2AB²+2AC²-BC²)=1/2*√(2*52+2*12-52)=1/2*√76=1/2*2√19=√19
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