Через каждую из двух параллельных прямых проведена плоскость. Верно ли, то эти плоскости параллельны? Почему?

Математика
Через каждую из двух параллельных прямых проведена плоскость. Верно ли, то эти плоскости параллельны? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две прямые в пространстве называются параллельными, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются.
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