Смоделируйте на числовой оси действия 4×5,20:5.

Математика
Смоделируйте на числовой оси действия 4×5,20:5.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты в каком классе если в 5 или 6 то ты просто ***** а ответ 4,16
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