Какое количество теплоты выделяется в окружающую среду при кристаллизации 400 г меди ?

Физика
Какое количество теплоты выделяется в окружающую среду при кристаллизации 400 г меди ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400г = 0,4кг Q=λm = 18*10^4*0,4 = 7,2*10^4= 72000Дж или 72кДж

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Введено 300 мл 20%-ной глюкозы. Сколько единиц инсулина (1 ЕД расщепляет 4 г сахара) нужно ввести пациенту для исключения метаболических процессов ...
Ответить
Математика
Туристы были в походе пешком они прошли на 38 км меньше,чем на велосипеде,а на машине проехали на 150 км больше,чем пешком.весь путь 420 км.Сколько...
Ответить
Физика
Выразить в граммах и килограммах следующие массы:450г 500 мг;150г 700 мг;50г 200мг
Ответить
Математика
Как решить × 37 129. я вообще непоняла столбиком решите плес
Ответить
Химия
Сколько молекул кислорода содержится в 32 г кислорода? Сколько атомов? Выберите пр??вильный ответ: а) 6,02 * 10(23 степень) молекул и 6,02 * 10(23 ...
Ответить