Какое количество теплоты выделяется в окружающую среду при кристаллизации 400 г меди ?
Физика
Какое количество теплоты выделяется в окружающую среду при кристаллизации 400 г меди ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400г = 0,4кг Q=λm = 18*10^4*0,4 = 7,2*10^4= 72000Дж или 72кДж
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