Сколько молекул кислорода содержится в 32 г кислорода? Сколько атомов? Выберите пр??вильный ответ: а) 6,02 * 10(23 степень) молекул и 6,02 * 10(23 степень) атомов б) 6,02 * 10(23 степень) молекул и 12,04 * 10(23 степень) атомов...

Химия
Сколько молекул кислорода содержится в 32 г кислорода? Сколько атомов? Выберите пр??вильный ответ: а) 6,02 * 10(23 степень) молекул и 6,02 * 10(23 степень) атомов б) 6,02 * 10(23 степень) молекул и 12,04 * 10(23 степень) атомов в) 6,02 * 10(23 степень) молекул и 3,01 * 10(23 степень) атомов г) нет правильного ответа
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = масса/молярная масса O N=32/16 приблизительно 2.68 правильны ответ в)
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