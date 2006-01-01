Как снизить количество дтп и уменьшить травматизм людей на дорогах! (развернутый ??твет)

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Обходимо отметить, что относительная опасность автомобиля для человека превышает относительную опасность воздушного транспорта более чем в 3 раза, а железнодорожного — в 10 раз. На один миллиард пассажиро-километ-ров на автомобильном транспорте приходится 20 погибших, на воздушном — 6, на железнодорожном — 2. Специалисты отмечают, что по сравнению с развитыми странами аварийность на автомобильном транспорте в России характеризуется более высокой степенью риска гибели населения в ДТП. По данным МВД России и МЧС России, в период 2009—2010 гг. в стране наметилась тенденция уменьшения общего количества ДТП (в 2006 г. — 229 140, в 2008 г. — 218 322, в 2010 г. - 199 431), снизилось общее количество погибших в ДТП (в 2003 г. — 35 602 человека, в 2008 г. — 29 936 человек, в 2010 г. — 26 567 человек) и пострадавших в ДТП (в 2006 г. — 285 362 человека, в 2008 г. — 270 833 человека, в 2010 г — 250 635 человек).