Введено 300 мл 20%-ной глюкозы. Сколько единиц инсулина (1 ЕД расщепляет 4 г сахара) нужно ввести пациенту для исключения метаболических процессов в организме ?

Математика

Введено 300 мл 20%-ной глюкозы. Сколько единиц инсулина (1 ЕД расщепляет 4 г сахара) нужно ввести пациенту для исключения метаболических процессов в организме ?

Автор: Гость