Введено 300 мл 20%-ной глюкозы. Сколько единиц инсулина (1 ЕД расщепляет 4 г сахара) нужно ввести пациенту для исключения метаболических процессов в организме ?
Математика
Введено 300 мл 20%-ной глюкозы. Сколько единиц инсулина (1 ЕД расщепляет 4 г сахара) нужно ввести пациенту для исключения метаболических процессов в организме ?
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