Помогите Пж с морфологический разбором слова Белка,грибов, летит для 5 класса кстати вот предложения Между стволов сосен промелькнула БЕЛКА.А Сколько ГРИБОВ.Но что это паучок уцепился за хрустальную паутинку и ЛЕТИТ.Помогите пж...

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Помогите Пж с морфологический разбором слова Белка,грибов, летит для 5 класса кстати вот предложения Между стволов сосен промелькнула БЕЛКА.А Сколько ГРИБОВ.Но что это паучок уцепился за хрустальную паутинку и ЛЕТИТ.Помогите пж очень надо
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