Составьте стих со словами зима холодный гоняет иду человек варежки роняет следы утренний. Все слова должны участвовать.

Литература

Составьте стих со словами зима холодный гоняет иду человек варежки роняет следы утренний. Все слова должны участвовать.

Автор: Гость