Атом и ион цинка отличаются: а)зарядом ядра б)числом протонов в)числом нейтронов г) радиусом частицы объясните почему
Химия
Атом и ион цинка отличаются: а)зарядом ядра б)числом протонов в)числом нейтронов г) радиусом частицы объясните почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю зарядом ядра.
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