Атом и ион цинка отличаются: а)зарядом ядра б)числом протонов в)числом нейтронов г) радиусом частицы объясните почему

Химия

Атом и ион цинка отличаются: а)зарядом ядра б)числом протонов в)числом нейтронов г) радиусом частицы объясните почему

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