Вычислите а) -8+2 б) 12+9(-14) в) -16+15 г) -6+17 д) 21+(-9) е) -121+98 ж) 137+(-112) з) -291+290

Математика
Вычислите а) -8+2 б) 12+9(-14) в) -16+15 г) -6+17 д) 21+(-9) е) -121+98 ж) 137+(-112) з) -291+290
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -6 б)-104(не уверенна) в)-1 г) 11 д)-30 е)-23 ж)25 З)-1
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