Вычислите а) -8+2 б) 12+9(-14) в) -16+15 г) -6+17 д) 21+(-9) е) -121+98 ж) 137+(-112) з) -291+290

Математика

Вычислите а) -8+2 б) 12+9(-14) в) -16+15 г) -6+17 д) 21+(-9) е) -121+98 ж) 137+(-112) з) -291+290

Автор: Гость