Помогите с русским плиз срочно

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Помогите с русским плиз срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В здании нужно было провести ремонт Чтобы чаще бывать в спортзале я к упил абонемент Шольнии быстро усвоили материал  
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