Распределите моря в порядке увеличения их средней глубины Японское Чукотское Баренцево
География
Распределите моря в порядке увеличения их средней глубины Японское Чукотское Баренцево
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Гость:
Чукотское море, Баренцево море, Японское море.
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