Алгебра 7 класс номер 166 записать часное в виде степени.

Алгебра
Алгебра 7 класс номер 166 записать часное в виде степени.
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Гость:
А номер 166 , задание сравните с нулём значение выражения?
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