Алгебра 7 класс номер 166 записать часное в виде степени.
Алгебра
Алгебра 7 класс номер 166 записать часное в виде степени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А номер 166 , задание сравните с нулём значение выражения?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Математика
Каждую букву замени цифрой так, чтобы получилось верное арифметическое равенство. Одинаковыми буквами заменяют одинаковые цифры ТРЮК+ТРЮК=ЦИРК
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС основание равно 12, а высота равна 4.НАЙДИТЕ длину медианы, проведенной из вершины А Развернутый ответ