Помогите срочно. Надо придумать сочинения с числителем 3-5 предложения.
Русский язык
Помогите срочно. Надо придумать сочинения с числителем 3-5 предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот уже должно светать, но ведь сейчас зима. А это значит, что рано утром на улице очень темно, только и видно, как красиво подсвечивают фонари летящий белый снег. На улице морозит, как и подобает зиме. Вообще, я люблю зиму. Играть в снежки и лепить снеговика ,кажется, мне не надоест никогда. Но не люблю зиму я за дикие морозы. Если зима теплая, мягкая так я люблю. Но холодную и сухую я переношу плохо.
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